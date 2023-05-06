Адам Драйвер сыграет главную роль в «Фантастической четверке»

Инсайдер MyTimeToShineHello подтвердил, что актёр Адам Драйвер, наиболее известный по роли Кайло Рена в новой трилогии «Звёздных войн» и по поэтической картине Джима Джармуша «Патерсон», точно сыграет Мистера Фантастик в новой «Фантастической четвёрке». Ранее инсайдер Дэниель Рихтман заявлял, что Адама рассматривали на эту роль. Видимо, артиста уже точно утвердили.