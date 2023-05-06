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Скончался французский актер Мишель Кордес

5 мая в своей квартире в Грабеле найден мертвым французский актер, писатель, режиссер и скульптор Мишель Кордес.

Скончался французский актер Мишель Кордес
© Российская Газета

Согласно Le Monde, ссылающейся на заявление полиции, 77-летний артист покончил с собой.

Кордес родился в Сиране в 1946-м. В 60-х серьезно увлекся театром, вскоре перебравшись в Париж. С 1969-го - на сцене профессионально. С начала 80-х - в кино и на ТВ: "Амазонка", "Рыба-луна", "Гусар на крыше", "Под песком" Озона, "Бойня", "Хрупкость".

Последний раз актер появился на экране осенью прошлого года в сериале "Жизнь прекрасна" - там его персонаж умирает.

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