Скончался французский актер Мишель Кордес

5 мая в своей квартире в Грабеле найден мертвым французский актер, писатель, режиссер и скульптор Мишель Кордес.

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Согласно Le Monde, ссылающейся на заявление полиции, 77-летний артист покончил с собой.

Кордес родился в Сиране в 1946-м. В 60-х серьезно увлекся театром, вскоре перебравшись в Париж. С 1969-го - на сцене профессионально. С начала 80-х - в кино и на ТВ: "Амазонка", "Рыба-луна", "Гусар на крыше", "Под песком" Озона, "Бойня", "Хрупкость".