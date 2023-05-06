Актер признался, что ему пришлось отвечать на странные вопросы о роли Гены в фильме «Чебурашка». Слова артиста приводит издание StarHit.

Гармаш отметил, что некоторые заявляли, что в картине он сыграл рептилоида. Зрители привыкли, что друг Чебурашки — это крокодил. Этим и были вызваны подобные высказывания.

Гармаш рассказал, что приходилось объяснять, что ничего общего его персонаж в фильме с крокодилом не имеет. Единственное, что их объединяет — это имя. Ну и, конечно, дружба с Чебурашкой.