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«Мне задавали идиотские вопросы»: Гармаш — о роли в «Чебурашке»

Актер признался, что ему пришлось отвечать на странные вопросы о роли Гены в фильме «Чебурашка». Слова артиста приводит издание StarHit.

Гармаш отметил, что некоторые заявляли, что в картине он сыграл рептилоида. Зрители привыкли, что друг Чебурашки — это крокодил. Этим и были вызваны подобные высказывания.

Гармаш рассказал, что приходилось объяснять, что ничего общего его персонаж в фильме с крокодилом не имеет. Единственное, что их объединяет — это имя. Ну и, конечно, дружба с Чебурашкой.

Какого роста был Чебурашка

Кстати, актер отметил, что в фильме снимались сразу три Чебурашки: муляж для компьютерной графики, невысокая девушка и Ольга Кузьмина, чьим голосом и говорит персонаж.

Ранее режиссер «Чебурашки» опроверг новость о работе над продолжением.

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