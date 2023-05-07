Умер актер сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге скончался известный по сериалу "Убойная сила" актер Александр Тютрюмов. Об этом сообщил Телеграм-канал 112 со ссылкой на дочь заслуженного артиста.

© Кадр из фильма "Убойная сила"

Актеру было 64 года. Известно, что ему стало плохо накануне. Александра Тютрюмова госпитализировали в местную больницу, а утром 7 мая, в 8:45, артист скончался.