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Умер актер сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге скончался известный по сериалу "Убойная сила" актер Александр Тютрюмов. Об этом сообщил Телеграм-канал 112 со ссылкой на дочь заслуженного артиста.

Умер актер сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов
© Кадр из фильма "Убойная сила"

Актеру было 64 года. Известно, что ему стало плохо накануне. Александра Тютрюмова госпитализировали в местную больницу, а утром 7 мая, в 8:45, артист скончался.

В сериале "Убойная сила" актер сыграл подполковника милиции Сергея Егорова. Также он известен по роли Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности".

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