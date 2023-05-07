Звезда «Бриджертонов» высказалась против балкона Букингемского дворца

Темнокожая звезда «Бриджертонов» высказалась против белого балкона Букингемского дворца. 60-летняя актриса театра и кино Аджоа Андо запала в сердца фанатов, когда сыграла леди Дэнбери в популярном британском сериале. Однако после её последнего выступления поклонников у звезды значительно уменьшилось. Она в эфире канала ITV возмутилась отсутствием разнообразия на королевском балконе.

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В одной из передач ITV актёры и телеведущие комментировали трансляцию коронации Карла III. Среди гостей, приглашённых монархом, было полно звёзд мировой величины и различных рас и вероисповеданий, однако этого оказалось недостаточно для Аджоа Андо. По её словам, камера сдвинулась от полного разнообразия толпы к «ужасно белому балкону». Имела в виду звезда, разумеется, королевскую семью, выстроившуюся на балконе Букингемского дворца.

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Реакцию в соцсетях легко можно было предугадать. В комментариях к роликам с Андо люди писали, что странно было ожидать расового разнообразия от британской королевской семьи. И важно помнить, что сериал «Бриджертоны» — не документальная работа, а художественный вымысел, очень далёкий от реальности, и только там существовала темнокожая аристократия.

Хай хоть и поднялся, но до отмены актрисы было далеко — всё-таки стрелочка обратно не поворачивается. Тем более уже на следующий день Андо решила поправить своё положение.

«Мне кажется, вчера я многих расстроила. Я просто рассказывала о том, как проходит день, такой чудесный и яркий, а потом заметила балкон и такая: "О, он такой белый!" Я просто удивилась контрасту после такого разнообразия. И всё, я не хотела никого обидеть», — заверила всех звезда.