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Актера Ричарда Дрейфусса начало «тошнить» от новых требований премии «Оскар»

Голливудский актер Ричард Дрейфусс, известный по фильму «Челюсти», раскритиковал новые правила премии «Оскар». Требования обновила Американская киноакадемия в 2020 году.

Звезду «Челюстей» начало «тошнить» от требований Голливуда
© Слово и Дело

Академия решила внедрить «стандарты инклюзивности» и «разнообразие» в ленты, претендующие на «Оскар». Дрейфусса уверен, что кино является формой искусства, которую никто не в праве ограничивать. По словам артиста, он, как художник, должен иметь право воспроизводить собственное видение, а не подстраиваться под требования.

«И никто не должен говорить мне как художнику, что я в своей деятельности должен подстраиваться под самое актуальное на сегодняшний день представление о том, что такое мораль», — заявил Дрейфусс и добавил, что от новых требований его «тошнит».

Актер привел в пример Лоуренса Оливье. В фильме «Оттело» 1965 года он замечательно сыграл черного персонажа. Актер признался, что когда-нибудь хотел бы повторить его опыт.

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