Звезду «Челюстей» начало «тошнить» от требований Голливуда

Актера Ричарда Дрейфусса начало «тошнить» от новых требований премии «Оскар»
Голливудский актер Ричард Дрейфусс, известный по фильму «Челюсти», раскритиковал новые правила премии «Оскар». Требования обновила Американская киноакадемия в 2020 году.
Академия решила внедрить «стандарты инклюзивности» и «разнообразие» в ленты, претендующие на «Оскар». Дрейфусса уверен, что кино является формой искусства, которую никто не в праве ограничивать. По словам артиста, он, как художник, должен иметь право воспроизводить собственное видение, а не подстраиваться под требования.
«И никто не должен говорить мне как художнику, что я в своей деятельности должен подстраиваться под самое актуальное на сегодняшний день представление о том, что такое мораль», — заявил Дрейфусс и добавил, что от новых требований его «тошнит».
Актер привел в пример Лоуренса Оливье. В фильме «Оттело» 1965 года он замечательно сыграл черного персонажа. Актер признался, что когда-нибудь хотел бы повторить его опыт.