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Каким был Александр Тютрюмов

В 64 года не стало актёра театра и кино, кинорежиссёра, продюсера и предпринимателя Александра Тютрюмова. Артист был известен по своим ролям в сериалах «Убойная сила» 16+ и «Агент национальной безопасности» 16+.

Каким был Александр Тютрюмов
© FBM.ru

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Трясоруков поделился с журналистами воспоминаниями об ушедшем коллеге. В одно время артисты работали вместе во множестве проектов, среди которых были сериалы «Весёлые соседи» 16+, «Камера, мотор!» 16+, «Крот» 16+ и «особенности национальной политики» 16+.

По словам Михаила, он очень хорошо знал Александра как продюсера и актёра. Часто он сотрудничал с ним именно как с продюсером, а также принимал участие в режиссёрской работе Тютрюмова.

Трясоруков рассказал, что Александр был очень преданным своему делу человеком, который понимал задачи и цели, а также осознавал с кем он работает и что он хочет сделать. Он был настолько энергичным человеком, что не успел полностью себя реализовать, как ему бы этого хотелось. У актёра была насыщенная жизнь.

Трясоруков подчеркнул, что Тютрюмов был настоящим профессионалом, который явил образ творческой и серьёзной личности. Человек всегда понимал, что он хочет сделать.

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