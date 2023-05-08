Умер советский актер Махмут Дараев
На 75-м году жизни в Алма-Ате скончался Махмут Дараев, советский и казахский уйгурский актер, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана 1982 года. О кончине артиста сообщили в пресс-службе Уйгурского театра. Причина не названа.
Дараев родился 1 мая 1949 года в селе Гайрат Чиликского района Алма-Атинской области. В 1971-м окончил факультет музыкальной драмы Республиканского эстрадно-циркового училища имени Елебекова. С того же года - артист драмы Государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Кужамьярова.
Дараев исполнил более пятидесяти ролей на сцене театра, был основателем шоу-программы "Табассум". Артист - призер Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии 2010 года, где получил приз "За создание образа Чингисхана".