Умер советский актер Махмут Дараев

На 75-м году жизни в Алма-Ате скончался Махмут Дараев, советский и казахский уйгурский актер, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана 1982 года. О кончине артиста сообщили в пресс-службе Уйгурского театра. Причина не названа.

© Российская Газета

Дараев родился 1 мая 1949 года в селе Гайрат Чиликского района Алма-Атинской области. В 1971-м окончил факультет музыкальной драмы Республиканского эстрадно-циркового училища имени Елебекова. С того же года - артист драмы Государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Кужамьярова.