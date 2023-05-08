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Умер актер театра и кино Сергей Дрейден

Актер театра и кино Сергей Дрейден ушел из жизни в возрасте 81 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Большого Драматического театра им. Товстоногова.

Умер актер театра и кино Сергей Дрейден
© Газета.Ru

Источник отмечает, что последней большой работой Дрейдена в театре была главная роль в спектакле Андрея Могучего по произведению «Три толстяка». Ближайшая постановка с участием актера должна была состояться 31 мая.

После окончания актерского факультета ЛГИТМиК Дрейден служил в Ленинградском театре драмы и комедии. Он был задействован в спектаклях Театра на Литейном, Ленинградского театра комедии им. Н. П. Акимова, театра «Четвертая стена», Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, БДТ им. Г. А. Товстоногова, МХТ им. А. П. Чехова и других театров.

Кроме того, актер снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых — «Папа», «Фонтан», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», «Куприн. Впотьмах», «Актер», «Гибель Империи» и «Из пламя и света».

Актер является обладателем двух национальных театральных премий «Золотая маска» (2000, 2001), трех высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» (1998, 2011, 2012) и премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника» (2010).

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