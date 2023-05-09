Актрису Эмму Уотсон подменили в сцене превращения в кошку в «Гарри Поттере»
В знаменитой сцене из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», когда Гермиона превратилась в кошку, актрису Эмму Уотсон подменила дублерша. Об этом сообщает Voice.
Как передает издание, знаменитость отказалась от съемок в этой сцене из-за аллергии на определенные виды грима. Актрисе нужно было использовать клей, который она не переносит.
Известно, что Эмму Уотсон заменили на Флик Майлз, которая опубликовала архивные снимки со съемочной площадки в социальных сетях.