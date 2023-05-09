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Актрису Эмму Уотсон подменили в сцене превращения в кошку в «Гарри Поттере»

В знаменитой сцене из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», когда Гермиона превратилась в кошку, актрису Эмму Уотсон подменила дублерша. Об этом сообщает Voice.

Уотсон подменили в сцене превращения в кошку в «Гарри Поттере»
© Кадр из фильма

Как передает издание, знаменитость отказалась от съемок в этой сцене из-за аллергии на определенные виды грима. Актрисе нужно было использовать клей, который она не переносит.

Не только "Гарри Поттер": лучшие фильмы с Эммой Уотсон

Известно, что Эмму Уотсон заменили на Флик Майлз, которая опубликовала архивные снимки со съемочной площадки в социальных сетях.

Ранее звезда "Гарри Поттера" назвала причину ухода из кино.

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