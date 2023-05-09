Как выглядел Федор Бондарчук в своем первом фильме

9 мая свой день рождения празднует один из самых известных российских режиссеров современности Федор Бондарчук. Сегодня кинематографисту исполнилось 56 лет.

По этому случаю вспоминаем, какой была первая роль Бондарчука как актера и как он начинал свою карьеру. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Помимо того, что Федор Бондарчук снял фильмы "9 рота", "Сталинград", "Обитаемый остров", "Притяжение", сериал "Псих" и множество других крупных проектов, он также до сих пор сам активно появляется в кино в качестве актера. В карьере кинематографиста более сотни главных и второстепенных ролей.

Федор Бондарчук поступил во ВГИК на режиссерско-постановочный факультет в 1985 году, а уже на следующий год, в 1986, он снялся в своем первом фильме. Это была картина его отца Сергея Бондарчука "Борис Годунов" — экранизация одноименного произведения Пушкина. 19-летнему Федору Бондарчуку, еще студенту, досталась в фильме небольшая роль царевича Федора. Как вспоминал после режиссер, она давалась ему очень сложно:

"Отец был строг со мной. Он был и остается для меня фантастическим, незыблемым авторитетом. Это была ужасная ответственность. Когда я приходил со съемок, из меня буквально пот выжимали", — рассказывал Федор Бондарчук.

Кадр из фильма "Борис Годунов"

Еще через год Федор Бондарчук снимается в еще одной картине — на этот раз киноэпопее "Сталинград" своего педагога Юрия Озерова. В нем юный Бондарчук сыграл роль снайпера Ивана. После были роли в фильмах "Безразличие", который вышел только спустя 20 лет, "Бесы" и "Арбитр" Ивана Охлобыстина.

Кадр из фильма "Сталинград"

До того, как Бондарчук начал снимать собственные фильмы, он дебютировал в качестве клипмейкера. Например, в 1991 году он снял клип на песню "Посмотри в глаза" Натальи Ветлицкой, а после работал практически со всеми самыми известными артистами: Пугачевой, Гребенщиковым, Киркоровым, Пресняковым, Варум и многими другими. При этом кинематографисты не понимали, почему сын знаменитого режиссера начал заниматься "недостойным кисти больших художников" делом.