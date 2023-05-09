Джеки Чан мечтает о ролях, которые были у Роберта де Ниро

Гонконгский актер Джеки Чан рассказал, какие роли в фильмах хотел бы исполнить. Звезда боевика «Проект А» признался, что мечтает об амплуа, которые доставались его американскому коллеге Роберту де Ниро.Чан рассказал, что в будущем мечтает появиться на экранах в образе хорошего злодея, так как зрители не хотят видеть его плохим персонажем. Актер надеется, что найдется сценарист, который создаст под него особенного героя.