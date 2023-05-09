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Джеки Чан мечтает о ролях, которые были у Роберта де Ниро

Гонконгский актер Джеки Чан рассказал, какие роли в фильмах хотел бы исполнить. Звезда боевика «Проект А» признался, что мечтает об амплуа, которые доставались его американскому коллеге Роберту де Ниро.Чан рассказал, что в будущем мечтает появиться на экранах в образе хорошего злодея, так как зрители не хотят видеть его плохим персонажем. Актер надеется, что найдется сценарист, который создаст под него особенного героя.

Джеки Чан мечтает о ролях, которые были у Роберта де Ниро
© Слово и Дело

«Так как я сказал о Роберте де Ниро, то [хотел бы сыграть] хорошего парня и плохого парня, хорошего и плохого копа, призрака, новичка, криминального босса, мафиози. Хочется какие-то такие вещи попробовать», — заявил Чан в интервью «Газете.Ru».

Звезда «Проекта А» рассказал, что актер Сильвестр Сталлоне приглашал его сняться в роли преступника. Однако артист не любит полноценных злодеев и хочет, чтобы персонаж смог трансформироваться в процессе.

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