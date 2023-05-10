Джеки Чан пожаловался, что не может найти себе преемника
Актер Джеки Чан признался, что не может найти молодого преемника для передачи кинематографического опыта. Он объяснил, что сегодня практически нет актеров, которые были бы универсальными в работе над картиной.
Чан признался, что современный кинопроцесс не требует от исполнителя умения режиссировать, писать, монтировать и т.д. Он с сожалением заметил, что не смог найти второго Джеки Чана, который не только владел бы боевым искусством.
«Нынешние звезды боевиков не умеют быть режиссерами. А если умеют, то ничего не смыслят в монтаже. Или же ничего не понимают в хореографии. Некоторые режиссеры не умеют снимать экшен-сцены. Или бывает, что есть хороший режиссер, хорошая экшн-звезда, а хорошего экшен-режиссера у них нет. Или есть все трое, но нет хорошего монтажера», — рассказал Чан в беседе с «Газетой.Ru».
Он обратил внимание на то, что сегодня все обязанности распределены и режиссер стал всего лишь режиссером. Оттого, по словам звезды, нет того ощущения правдивости и яркости боевиков. Тоже самое касается и экшен-операторов, которые мастерски владели бы объективом.