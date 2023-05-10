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Умер болливудский актер Мохан Мохариши

На 84-м году жизни скончался Мохан Мохариши, болливудский актер, театральный режиссер (что было отмечено премией) и драматург.

Умер болливудский актер Мохариши
© Российская газета

О смерти артиста в соцсети сообщил актер Панкадж Джа Кашьяп. Причина ухода одного из ведущих постановщиков национального театра не названа.

Махариши родился 30 января 1940 года в Аджмере. В 70-х годах был советником по культуре правительства Маврикия. Вернувшись на родину, преподавал в Пенджабском университете. Критики отмечают, что пьесы его были "очень упрощены, но трогательны".

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