Умер болливудский актер Мохариши

На 84-м году жизни скончался Мохан Мохариши, болливудский актер, театральный режиссер (что было отмечено премией) и драматург.

О смерти артиста в соцсети сообщил актер Панкадж Джа Кашьяп. Причина ухода одного из ведущих постановщиков национального театра не названа.

Махариши родился 30 января 1940 года в Аджмере. В 70-х годах был советником по культуре правительства Маврикия. Вернувшись на родину, преподавал в Пенджабском университете. Критики отмечают, что пьесы его были "очень упрощены, но трогательны".