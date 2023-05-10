Умер актер из сериала "Доктор Кто"

Британский актер Терренс Хардиман скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian.

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Причина смерти неизвестна.

Хардиман родился 6 апреля 1937 года. Он начал свою карьеру в 1970-х годах на телевидении. В его фильмографии более 85 ролей. Он играл в таких проектах, как «Доктор Кто», «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Брат Кадфаэль», «Корона», «Пуаро», «Агата Рэйзин», «Навстречу шторму», «Чисто английские убийства». Он также работал в театре и озвучил более сотни аудиокниг.

Последней ролью Хардимана на ТВ стал демон-директор в сериале The Demon Headmaster, созданном по одноименной книге Джиллиан Кросс. Писательница почтила память артиста в Twitter.

«Очень грустно слышать, что Терренс Хардиман скончался. Он был замечательным актером на телевидении, сцене и экране и великим директором-демоном. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — написала Кросс.