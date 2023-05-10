Валентина Лапина рассказала о стеснении на съемках постельных сцен

Звезда "Мир! Дружба! Жвачка!" Валентина Лапина рассказала, как боролась со стеснением на съемках постельных сцен
В Екатеринбурге прошла презентация третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказывающего о подростках, выросших в эпоху лихих 90-х. Звезда кинокартины Валентина Лапина рассказала в интервью kp.ru, как боролась со стеснением во время съемок постельных сцен.
«Во время съемок второго сезона мне было всего 17 лет, и я, конечно, очень сильно стеснялась. А раньше вообще говорила, что никогда не буду сниматься в постельных сценах, и точка. Теперь они у меня есть. Но я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности», — поделилась актриса.
Новый сезон сериала вышел 4 мая на платформе PREMIER.