Валентина Лапина рассказала о стеснении на съемках постельных сцен

«Во время съемок второго сезона мне было всего 17 лет, и я, конечно, очень сильно стеснялась. А раньше вообще говорила, что никогда не буду сниматься в постельных сценах, и точка. Теперь они у меня есть. Но я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности», — поделилась актриса.