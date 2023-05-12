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Жена Сильвестра Сталлоне в шутку душила актера на красной дорожке

Жена актера Сильвестра Сталлоне, фотомодель Дженнифер Флавин, в шутку душила мужа на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жена Сталлоне в шутку душила актера на красной дорожке
© Газета.Ru

В минувший четверг, 11 мая, в Нью-Йорке состоялась светская премьера реалити-шоу "Семейство Сталлоне".

Ленту представили ее главные герои: Сильвестр Сталлоне, его жена Дженнифер Флавин и их дочери — 26-летняя София, 24-летняя Систин и 20-летняя Скарлетт.

Позируя фотографам, 54-летняя Флавин начала в шутку душить 76-летнего мужа. Сталлоне, в свою очередь, поднес указательный палец ко рту, пока жена сжимала руками его горло.

В августе 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин намерены расторгнуть брак после 25 лет совместной жизни и рождения трех дочерей. Однако за пару месяцев супругам удалось наладить отношения и избежать развода.

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