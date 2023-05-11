Умерла актриса Ирена-Людмила Августович

Скончалась американская актриса кино и ТВ, звезда нескольких десятков классических вестернов и приключенческих картин, известная под псевдонимом Лиза Монтелл.

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Как сообщила СМИ ее дочь Ширин, Монтелл умерла в госпитале в Южной Калифорнии от сепсиса. Кроме того, у 89-летней артистки были проблемы с сердцем.

Монтелл родилась в 1933 году в Польше, в Варшаве, как Ирена-Людмила Владимировна Августович. Ее семья сбежала в США от нацистов в 1939-м, обосновавшись в Нью-Йорке. Далее Августовичи переехали в Лиму, Перу, по месту новой работы отца в горнодобывающей компании.

Там же, в Перу, Ирена-Людмила дебютировала на сцене и в кино. После смерти отца девушка вернулась в США, жила в Лос-Анджелесе.

Среди экранных работ - "Диснейленд", "Шайенн", "Побег в Бирме", "Прыжок в ад", "Сокровища южного океана", "Сломанная стрела", "Обнаженный рай", "Богиня Акульего рифа", "Одинокий рейнджер и город золота", так далее.