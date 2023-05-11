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Олеся Железняк: «Марк Захаров ставил репертуар для дочери»

Марка Захарова не стало несколько лет назад, но до сих пор не могут утихнуть разговоры о том, что происходило при жизни в его театре «Ленком».

Олеся Железняк: «Марк Захаров ставил репертуар для дочери»
© Кадр из фильма "Ландыш серебристый"

Например, действующая актриса учреждения Олеся Железняк подчеркнула, что ее стали задействовать в постановках только после кончины Марка Захарова.

По словам Олеси, художественный руководитель ставил репертуар для своей дочери, и именно Александра Захарова была главной героиней во всех постановках.

Однако Железняк не осуждает режиссера, а считает, что это понятно. Главное — как другие артисты к этому относятся.

Кстати, Александра Захарова уже пару лет судится за спектакли отца. Она убеждена, что все права на постановки должны принадлежать ей, как дочери.

Железняк при этом считает, что это все — театра и зрителей, а Захаровой принадлежит только то, что она отдает. У актрисы сейчас конфликт с руководством, и ее убрали со всех постановок в учреждении ее отца. Олеся старается не впутываться в скандалы и говорит о том, что в «Ленкоме» нет никаких закулисных интриг.

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