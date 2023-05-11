Олеся Железняк: «Марк Захаров ставил репертуар для дочери»

Марка Захарова не стало несколько лет назад, но до сих пор не могут утихнуть разговоры о том, что происходило при жизни в его театре «Ленком».

© Кадр из фильма "Ландыш серебристый"

Например, действующая актриса учреждения Олеся Железняк подчеркнула, что ее стали задействовать в постановках только после кончины Марка Захарова.

По словам Олеси, художественный руководитель ставил репертуар для своей дочери, и именно Александра Захарова была главной героиней во всех постановках.

Однако Железняк не осуждает режиссера, а считает, что это понятно. Главное — как другие артисты к этому относятся.

Кстати, Александра Захарова уже пару лет судится за спектакли отца. Она убеждена, что все права на постановки должны принадлежать ей, как дочери.