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Том Хэнкс назвал своего кандидата на роль нового Джеймса Бонда

Дэниел Крейг в последний раз сыграл Джеймса Бонда в ленте «Не время умирать» 2021 года. С тех пор фанаты активно думают о том, кто заменит Крейга и станет новым агентом 007.

Том Хэнкс назвал своего кандидата на роль нового Джеймса Бонда
© Чемпионат.com

Во время недавнего интервью BBC культовый актёр Том Хэнкс, известный по фильмам «Филадельфия» и «Форрест Гамп» назвал своего кандидата на роль Бонда. По мнению Хэнкса, новым агентом 007 вполне мог бы стать Идрис Эльба.

Поймите это. У Джеймса Бонда есть лицензия на убийство. Я бы выдал эту лицензию Идрису Эльбе только на основе той работы, которую я видел в его исполнении.

Кастинг-директор фильмов про Джеймса Бонда Дэбби МакУильямс говорила, что новым агентом 007 точно не станет молодой актёр. Идрису Эльбе 50 лет, однако для роли искали 30-летнего мужчину.

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