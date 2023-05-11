Том Хэнкс назвал своего кандидата на роль нового Джеймса Бонда

Дэниел Крейг в последний раз сыграл Джеймса Бонда в ленте «Не время умирать» 2021 года. С тех пор фанаты активно думают о том, кто заменит Крейга и станет новым агентом 007.

© Чемпионат.com

Во время недавнего интервью BBC культовый актёр Том Хэнкс, известный по фильмам «Филадельфия» и «Форрест Гамп» назвал своего кандидата на роль Бонда. По мнению Хэнкса, новым агентом 007 вполне мог бы стать Идрис Эльба.

Поймите это. У Джеймса Бонда есть лицензия на убийство. Я бы выдал эту лицензию Идрису Эльбе только на основе той работы, которую я видел в его исполнении.