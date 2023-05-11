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Нолан рассказал, как Мерфи проходил пробы на роль Бэтмена

Режиссер Кристофер Нолан в беседе с Entertainment Weekly признался, что актер Киллиан Мерфи проходил прослушивание на главную роль в фильме "Бэтмен: Начало".

Нолан рассказал, как Мерфи проходил пробы на роль Бэтмена
© Газета.Ru

По словам Нолана, он намеренно пригласил Мерфи на пробы, зная, что актер не будет играть Бэтмена. По словам кинематографиста, он записал фрагмент с Мерфи и просмотрел его с коллегами по фильму.

"Все были так взволнованы, наблюдая за выступлением, что, когда я затем сказал им: "Хорошо, Кристиан Бейл - Бэтмен, но как насчет Киллиана на роль Пугала?", разногласий не было", - вспоминает Нолан.

В итоге Мерфи появился в роли Пугала в трилогии Нолана о Бэтмене.

Актер согласился с тем, что он не подошел на роль Бэтмена, но согласился на кинопробу ради шанса поработать с Ноланом.

"Мне показалось правильным, что на эту роль выбран Кристиан Бэйл. Но я помню кайф от примерки костюма. Пробы имели высокую производственную ценность для меня", - отметил актер.

Сейчас Киллиан Мерфи и Кристофер Нолан работают над фильмом "Оппенгеймер".

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