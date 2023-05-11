Адель Энель ушла из кино из-за сексуального насилия

Французская актриса Адель Энель, звезда костюмной драмы "Портрет девушки в огне", ушла из кино из-за сексуального насилия, по ее словам, нормализованного в индустрии. Ее открытое обращение цитирует France24.
По словам Энель, представители индустрии не возражают против того, что в ней работают насильники, покрывают их и поддерживают "мировой, смертельный, убивающий природу, расистский порядок" и капитализм.
Она также упомянула в письме актера Жерара Депардье, обвиненного в насилии.
34-летняя актриса в 2019 году заявила, что подростком ее подверг сексуальному насилию режиссер, с которым она работала, в 2020 году вышла с церемонии вручения премии "Сезар", протестуя против награждения Романа Полански, несколько десятилетий назад обвиненного в сексуальном насилии над подростком в США.