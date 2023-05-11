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Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино

Джонни Депп, чья карьера постепенно, но уверенно восстанавливается после ущерба, нанесённого ей скандальным судом с Эмбер Хёрд, решил вновь попробовать себя в амплуа режиссёра.

Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино
© Российская Газета

Как сообщает The Guardian, Джонни затеял биографический фильм о художнике Амедео Модильяни. На главную роль он пригласил итальянского актёра Рикардо Скамарчо. А коллекционера Мориса Ганна сыграет целый Аль Пачино (ему, кстати, уже 83). Французу Пьер Нини досталась роль художника Мориса Утрилло.

Старт съёмок запланирован на осень, пройдут они в Будапеште. По сюжету Модильяни бежит от полиции и переживает творческий кризис, встречая коллекционера Мориса Ганна, который изменит его жизнь.

Картина станет второй режиссёрской работой. Первая - драма "Храбрец" 1997 года по повести Грегори Макдональда, в которой Депп сам исполнил главную роль в компании с Марлоном Брандо.

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