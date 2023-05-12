Секс-символ XX века: как сейчас выглядит Ален Делон

Ален Делон – один из самых известных актеров XX века. От его красоты таяли самые стойкие женские сердца, он водил дружбу с представителями преступного мира и общался со скандальными политиками. На заре актерской карьеры Делон часто попадал в сомнительные истории и вообще не отличался примерным поведением. Несмотря на все неприятности, актер сумел влюбить в себя миллионы поклонниц и стал секс-символом мирового кино.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его отец Фабьен Делон был корсиканцем по происхождению и держал небольшой кинозал «Регина» в Бург-ла-Рейн. Мать Эдит Арнольд имела немецкие корни и была фармацевтом по профессии.

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Когда мальчику исполнилось 3 года, его семья распалась. Вскоре мать вновь вышла замуж за владельца колбасной лавки по имени Поль Булонь. Новая жизнь занимала большую часть времени Эдит. На воспитание маленького сына не хватало ни времени, ни сил, поэтому вскоре Алена отдали в приемную семью кормилице мадам Неро, где он жил до трагической гибели новых родителей.

Школьные годы для Делона также были непростыми. Его постоянно исключали из школ из-за хулиганских выходок. А в 14 лет он попытался сбежать в Чикаго. Устав от постоянных проблем с сыном мать взяла юношу в колбасную лавку, где стала обучать его секретам мастерства. Ален Делон даже получил диплом колбасника. Профессия нравилась юноше и возможно мы бы никогда не увидели актера на большом экране, если бы он внезапно не загорелся мечтой о небе.

В 17 лет на глаза молодому человеку попался плакат с рекламой французских ВВС. К сожалению, для Делона набор в летную школу был завершен, но французская армия нуждалась в рекрутах. Так Ален попал на службу в армии и оказался на войне в Индокитае, которая не пришлась ему по вкусу. Из-за проблем с дисциплиной его постоянно наказывали. Как впоследствии вспоминал актер, большая часть его военной службы прошла за погрузкой риса и сидением на гауптвахте.

После демобилизации Делон вернулся в Марсель, где прокутил часть заработанных в армии денег. Затем Ален переехал в Париж и стал работать официантом в пивной. Растранжирив все накопления, он по совету друзей решился на отчаянный шаг и показал свои фотографии продюсерам. Агенты не хотели связываться со «слишком красивым» молодым человеком и Делон раз за разом получал отказ.

Лишь в 1957 году ему удалось получить свою первую роль в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Впрочем, начинающему актеру не удалось быстро добиться известности. Алену не хватало навыков, сценическое мастерство он постигал прямо на съемочной площадке.

Долгожданным для актера успехом стали съемки в фильме режиссера Рене Клемана, фильме «На ярком солнце» (1959). Роль Рокко в фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) закрепила успех Алена Делона и принесла ему международную славу.

В 1965 году он переезжает в США, где снимается в криминальной драме Ральфа Нельсона «Рождённый вором» (1965), затем в военной драме Марка Робсона «Пропавший отряд» (1966).

К слову, снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха.

За всю карьеру он принял участие в 179 картинах. Лучшие из них: психологический триллер «Самурай» (1967), «Зорро» (1974), «Месье Кляйн» (1976), роль в котором была отмечена номинацией премии «Сезар», «Тегеран-43» (1980) Александра Алова и Владимира Наумова, «Наша история» (1984) режиссера Бертрана Блие. За этот фильм он был удостоен премии «Сезар».

О личной жизни актера в те времена ходили настоящие легенды. В 1958 году на съёмках фильма «Кристина» начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. Журналисты называли пару самой красивой в Европе.

Через год Делон и Шнайдер обручились, но так и остались лишь женихом и невестой. Спустя 6 лет они внезапно расстались. Их разрыв породил массу слухов среди поклонников звездной пары. При этом еще в 1962 году певица и актриса Нико родила сына Ари Пэффгена. Отцом мальчика она называла Алена Делона.

В 1964 году актер женился на актрисе Натали Бартелеми. У пары родился сын Энтони Дело. Прожив четыре года в браке, Ален и Натали расстались

Делон недолго оставался холостяком и сразу после развода закрутил роман с актрисой Мирей Дарк. Их отношения длились 15 лет.

С 1987 года по 2001 Делон жил с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. От этих отношений у актера остались двое детей.

Последние годы актер попеременно проводит на швейцарской вилле и в парижской квартире.