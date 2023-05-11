Актер упрекнул социальные сети в одержимости красотой

Звезда "Стражей галактики 3" актер Уилл Поултер в интервью GQ упрекнул социальные сети в одержимости красотой. Он выступил против навязывания стандартов красоты и привел в пример самого себя и многочисленные обсуждения своей внешности в социальных сетях. "Я не переживаю о том, что я не конвенционально привлекателен, мне постоянно говорили о том, что я выгляжу необычно. Говорили о моих бровях, о чем-то еще, из этого раздували целую историю... Но проблема больше. Почему же мы столько времени проводим в обсуждении чужой внешности?" - задался вопросом он. Основная причина фиксации на внешности актеров, по мнению Поултера, кроется в том, что "социальные сети продвинули идею того, что важно мнение каждого обо всем одинаково". При этом, добавил актер, "мужские привилегии" защитили его от объективации, от которой страдают женщины. Ранее сообщалось, что звезда "Куантико" и бывшая Мисс мира Приянка Чопра расплакалась от критики ее фигуры.