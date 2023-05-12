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Умер актер Гвидо Горгатти, звезда латиноамериканских "мыльных опер"

11 мая скончался Гвидо Горатти, аргентинский актер итальянского происхождения. Патриарху, на счету которого десятки фильмов, сериалов и теленовелл, т.е. "мыльных опер", было 103 года.

Умер актер Гвидо Горгатти, звезда латиноамериканских "мыльных опер"
© Российская газета

Как уточнили в Аргентинской ассоциации актеров, Горатти отошел в Буэнос-Айресе. Причина смерти не называется.

Гвидо Горгатти родился в 1919 году в Ровиго, недалеко от Венеции. Когда ему было десять лет, семья эмигрировала в Аргентину.

В шоу-бизнесе дебютировал еще ребенком, в середине 30-х: "Пибеландия", "Атомный варвар", "Ромео и Джульетта" 1953-го, "Гаучо", "Миллионеры по принуждению", "Богатые и знаменитые". Играл в театре, работал на радио и в рекламе.

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