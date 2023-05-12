Эль Фаннинг не взяли на роль из-за соцсети

Эль Фаннинг не взяли на роль в известную франшизу из-за маленького количества подписчиков в соцсети
Актриса Эль Фаннинг призналась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в соцсети. Ее слова цитирует Deadline.
"Однажды я не получила роль крупном проекте потому что - возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, - потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram*-подписчиков", - отметила звезда.
Фаннинг не раскрыла, в каком именно фильме хотела сняться. На данный момент у актрисы более 6 млн подписчиков.
Фаннинг добавила, что продюсеры ни разу не оказывали на нее давления с целью сотрудничать для крупных проектов. Она утверждает, что не все фильмы имеют такой успех, на который рассчитывают его создатели.
*соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.