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Эль Фаннинг не взяли на роль в известную франшизу из-за маленького количества подписчиков в соцсети

Актриса Эль Фаннинг призналась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в соцсети. Ее слова цитирует Deadline.

Эль Фаннинг не взяли на роль из-за соцсети
© Газета.Ru

"Однажды я не получила роль крупном проекте потому что - возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, - потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram*-подписчиков", - отметила звезда.

Фаннинг не раскрыла, в каком именно фильме хотела сняться. На данный момент у актрисы более 6 млн подписчиков.

Фаннинг добавила, что продюсеры ни разу не оказывали на нее давления с целью сотрудничать для крупных проектов. Она утверждает, что не все фильмы имеют такой успех, на который рассчитывают его создатели.

*соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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