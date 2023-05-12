Семья Джейми Фокса готовится к худшему

Почти ровно месяц назад актёра Джейми Фокса экстренно госпитализировали прямо во время съёмок фильма. Причину, по которой это сделали, до сих пор не установили. Врачи говорили, что у актёра случилось «медицинское осложнение», но в подробности не вдавались.

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После этого друзья Фокса и СМИ говорили, что актёру лучше и он идёт на поправку, однако, по информации источников издания Mirror, это не так. Семья и друзья Фокса якобы «надеются на лучшее, но готовятся к худшему» из-за его состояния здоровья.