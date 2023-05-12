$75.88-0.8182.89-1.26

Семья Джейми Фокса готовится к худшему

Почти ровно месяц назад актёра Джейми Фокса экстренно госпитализировали прямо во время съёмок фильма. Причину, по которой это сделали, до сих пор не установили. Врачи говорили, что у актёра случилось «медицинское осложнение», но в подробности не вдавались.

Семья Джейми Фокса готовится к худшему
© Чемпионат.com

После этого друзья Фокса и СМИ говорили, что актёру лучше и он идёт на поправку, однако, по информации источников издания Mirror, это не так. Семья и друзья Фокса якобы «надеются на лучшее, но готовятся к худшему» из-за его состояния здоровья.

Ранее издание People сообщало об улучшении здоровья Фокса, однако отпустить из больницы врачи его не могли, поскольку им требовались дополнительные обследования. Судя по всему, их до сих пор не закончили, поскольку Фокс всё ещё в больнице.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий