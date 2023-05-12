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В Северной Осетии умерла киноактриса Светлана Дудиева

Сегодня, 12 мая, СМИ Республики Северная Осетия – Алания сообщили о смерти кино- и театральной актрисы Светланы Дудиевой. Покойную называют одной из самых красивых актрис осетинского кинематографа.

В Северной Осетии умерла киноактриса Светлана Дудиева
© Ревизор культура

Светлана Дудиева была выпускницей осетинской студии ГИТИСа. Она играла в двух любимых жителями республики проектах: фильме "Семейная драма", где исполнила роль многодетной мамы Венеры, и ленте "Пишите письма". Также Дудиева играла в театре и работала режиссером на североосетинском радио.

ГТРК "Алания" сообщает, что фильмы с участием Светланы Дудиевой можно посмотреть на сайте компании в разделе "Фонд".

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