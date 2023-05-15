Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в соцсети

Американская актриса Эль Фэннинг рассказала, как ей отказали в роли из-за количества подписчиков в социальной сети. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подкаст Happy Sad Confused.

Знаменитость не пояснила, о каком проекте идет речь. «Я не получила роль в большом проекте, потому что на вкус студии у меня было мало подписчиков. Возможно, была и другая причина, но обратную связь я получила такую», — сказала она.