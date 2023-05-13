Почему Ирину Акулову возненавидели после съемок в «Экипаже»

Почему Ирину Акулову возненавидели в России после съемок в фильме «Экипаж»
Заслуженная артистка РСФСР, 71-летняя актриса театра и кино Ирина Акулова сыграла одну из ролей в фильме режиссера Александра Митты «Экипаж». Съемки в этой киноленте обернулись для нее ненавистью со стороны соотечественников.
Как сообщает Teleprogramma.pro, Акуловой досталась роль жены обаятельного пилота Ненарокова, сыгранного Анатолием Васильевым. Героиня актрисы отличалась скандальным нравом и неуравновешенностью, за что ее моментально невзлюбили зрители.
Избавиться от этого ярлыка Акуловой удалось далеко не сразу. Лишь после съемок актрисы в других картинах зрители осознали, что Акулова — добрый и мягкий человек.