$77.20+1.3284.25+1.36

Почему Ирину Акулову возненавидели в России после съемок в фильме «Экипаж»

Заслуженная артистка РСФСР, 71-летняя актриса театра и кино Ирина Акулова сыграла одну из ролей в фильме режиссера Александра Митты «Экипаж». Съемки в этой киноленте обернулись для нее ненавистью со стороны соотечественников.

Почему Ирину Акулову возненавидели после съемок в «Экипаже»
© Слово и Дело

Как сообщает Teleprogramma.pro, Акуловой досталась роль жены обаятельного пилота Ненарокова, сыгранного Анатолием Васильевым. Героиня актрисы отличалась скандальным нравом и неуравновешенностью, за что ее моментально невзлюбили зрители.

Избавиться от этого ярлыка Акуловой удалось далеко не сразу. Лишь после съемок актрисы в других картинах зрители осознали, что Акулова — добрый и мягкий человек.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий