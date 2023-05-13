Почему Ирину Акулову возненавидели после съемок в «Экипаже»

Заслуженная артистка РСФСР, 71-летняя актриса театра и кино Ирина Акулова сыграла одну из ролей в фильме режиссера Александра Митты «Экипаж». Съемки в этой киноленте обернулись для нее ненавистью со стороны соотечественников.

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Как сообщает Teleprogramma.pro, Акуловой досталась роль жены обаятельного пилота Ненарокова, сыгранного Анатолием Васильевым. Героиня актрисы отличалась скандальным нравом и неуравновешенностью, за что ее моментально невзлюбили зрители.