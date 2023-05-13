$77.20+1.3284.25+1.36

Актер Дуэйн Джонсон давно борется с депрессией

Актер и рестлер Дуэйн Джонсон борется с депрессией на протяжении многих лет. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

Актер Дуэйн Джонсон давно борется с депрессией
© globallookpress.com

Звезда "Форсажа" за много лет столкнулся с несколькими сериями депрессивных приступов. Это началось еще в период, когда он учился в колледже. Впервые признаки депрессии он заметил в Университете Майами, когда повредил плечо и не смог играть в футбол.

По словам Джонсона, тогда он не знал о ментальном здоровье и о том, что таким образом проявляется депрессия. Он бросил учебу и спортивную команду, не стал проходить даже промежуточную аттестацию.

"Мне хотелось просто исчезнуть", — пояснил актер.

Второй сильный депрессивный эпизод наступил в конце нулевых, когда Дуэйн Джонсон разводился с первой женой. В тот момент знаний о себе и своем психическом здоровье у актера было больше, и он объяснил близким людям, что с ним происходит. Те очень его поддержали.

5 фильмов с Дуэйном Джонсоном, которые нужно посмотреть

Джонсон отмечает, что лучше всего переживать депрессию ему помогают три дочери. Их он растит вместе со второй женой — Лорен Хашиан.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о новом "Форсаже".

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий