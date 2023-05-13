Актер Дуэйн Джонсон давно борется с депрессией

Актер и рестлер Дуэйн Джонсон борется с депрессией на протяжении многих лет. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

Звезда "Форсажа" за много лет столкнулся с несколькими сериями депрессивных приступов. Это началось еще в период, когда он учился в колледже. Впервые признаки депрессии он заметил в Университете Майами, когда повредил плечо и не смог играть в футбол.

По словам Джонсона, тогда он не знал о ментальном здоровье и о том, что таким образом проявляется депрессия. Он бросил учебу и спортивную команду, не стал проходить даже промежуточную аттестацию.

"Мне хотелось просто исчезнуть", — пояснил актер.

Второй сильный депрессивный эпизод наступил в конце нулевых, когда Дуэйн Джонсон разводился с первой женой. В тот момент знаний о себе и своем психическом здоровье у актера было больше, и он объяснил близким людям, что с ним происходит. Те очень его поддержали.