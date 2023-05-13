Умерла актриса Эмилия Радаева

Скончалась Эмилия Радаева, лауреат многочисленных наград и званий, актриса театра, кино и ТВ. Народной артистке Болгарии было 90 лет, умерла Радаева в Софии, сообщили в пресс-службе Театра Болгарской Армии. Причина не названа.

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Радаева родилась 23 мая 1932 года в Родимире. В 1955-м окончила актерское отделение Национальной академии театрального и киноискусств. На сцене дебютировала в том же году. На экранах - годом ранее. В Театре Армии служила с 1958-го и до своих последних дней.

Снялась в лентах "Пункт первый", "Жизнь течет тихо", "Легенда о любви", "Ребро Адама", "Как молоды мы были", "Матриархат", других. Работы актрисы были хорошо известны нашему зрителю.