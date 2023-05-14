Умерла Кристина Лубенская, актриса из "Мертвых душ" и "Женитьбы"
Скончалась Кристина Лубенская. Лубенская - польская актриса театра, кино, ТВ, работала на радио. Служила в театрах Варшавы, Вроцлава, Гданьска, других. Причем в гданьском Teatr Wybrzeże - более 55 лет.
Об уходе артистки из жизни в возрасте 90 лет сообщает портал Trojmiasto.pl, причину не назвав.
Лубенская родилась в 1932 году в Варшаве. Подростком приняла участие с матерью в Варшавском восстании - была медсестрой и связисткой. В девятнадцать лет дебютировала на сцене. Училась в Академии изящных искусств Вроцлава. Сыграла Офелию в "Гамлете" у Вайды и в еще семи пьесах Шекспира. Играла в "Женитьбе" и "Мертвых душах" по Гоголю.