Умерла Кристина Лубенская, актриса из "Мертвых душ"

Лубенская родилась в 1932 году в Варшаве. Подростком приняла участие с матерью в Варшавском восстании - была медсестрой и связисткой. В девятнадцать лет дебютировала на сцене. Училась в Академии изящных искусств Вроцлава. Сыграла Офелию в "Гамлете" у Вайды и в еще семи пьесах Шекспира. Играла в "Женитьбе" и "Мертвых душах" по Гоголю.