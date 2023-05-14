Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью сыграют влюбленных
Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью приступили к съёмкам фильма «We Live in Time». В настоящее время они проходят в Лондоне.
Детали сюжета держатся пока в тайне. Но известно, что режиссёрское кресло занял Джон Краули, известный по работе над такими картинами, как «Бруклин» (2015) и «Мальчик А» (2007), в котором Гарфилд исполнил главную роль. Сценарий «We Live in Time» написал Ник Пэйн («Корона»).
И Пью, и Гарфилд имеют по номинации на премию «Оскар». Оба уже не первый раз сотрудничают с киностудией А24, стоящей за производством новой картины. Флоренс снялась в её триллере «Солнцестояние» (2019), а Эндрю в детективной комедии «Под Сильвер-Лейк» (2017).