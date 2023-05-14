«Я прошел все круги ада»

При взгляде на Дуэйна Джонсона кажется, что для него нет ничего невозможного. Он — суперзвезда Голливуда, в прошлом один из самых известных и титулованных рестлеров в мире, успешный бизнесмен, а также образцовый семьянин и нежный отец. Не зря в свое время для выхода на ринг он выбрал прозвище The Rock — Скала. Однако жизнь Джонсона не была для него легкой прогулкой: прежде чем стать богатым и знаменитым, ему пришлось пройти через нищету, травлю, попытку суицида матери и преодолеть несколько эпизодов сильнейшей депрессии. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» разбиралась, как Дуэйн Джонсон, несмотря на проблемы с ментальным здоровьем, сумел переквалифицироваться из рестлера в актеры настолько успешно, что дважды вошел в список самых влиятельных людей по версии журнала Time.

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Дуэйна Джонсона в президенты!

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В мае 2017 года в большом интервью с заголовком «Дуэйна Джонсона в президенты!» знаменитый актер полушутя США.

Спустя год Джонсон передумал строить политическую карьеру и объяснил свое решение нежеланием надолго расставаться с семьей.

Я люблю свою страну и ее жителей, но больше всего я люблю своих детей и свою роль отца. Представляю, как часто нужно быть в отъездах президенту, и я не готов ради этого жертвовать личным временем с семьей

И хотя Скала оказался не готов стать лидером нации, сама возможность этого до сих пор вызывает энтузиазм у рядовых американцев и заставляет букмекеров на полном серьезе оценивать шансы актера на победу в предвыборной гонке. Согласно прогнозам, если бы Дуэйн задался такой целью, то вполне мог бы войти в тройку самых поддерживаемых народом кандидатов.

46 % американцев хотели бы видеть главой США Скалу, согласно проведенному изданием Newsweek опросу

Для подобных результатов есть все основания: любовь армии поклонников к Джонсону действительно велика, а его репутация практически безупречна. Однако жизнь актера вполне могла бы сложиться совершенно по-другому, и вместо образцового героя блокбастеров он мог стать рецидивистом.

Из участника криминальной банды в футболисты

Всем известно, что, прежде чем стать актером, Джонсон был рестлером. При этом мало кто задумывался, почему он выбрал именно этот вид спорта. А у него в общем-то не было особого выбора — в его семье все так или иначе были связаны с рестлингом. На ринг выходили отец и дед будущей звезды, оба его дяди и двое двоюродных братьев, а бабушка была руководителем лиги женского рестлинга в Полинезии.

Джонсоны жили крайне бедно и часто переезжали: Дуэйн родился в Калифорнии, но все детство провел в Новой Зеландии с родственниками матери, затем воссоединился с родителями на Гавайях, а на материковую часть США вернулся только в 16 лет. Семейство обосновалось в Пенсильвании, отец по-прежнему выходил на ринг и даже стал чемпионом в командном рестлинге, мать была его промоутером, но денег все равно катастрофически не хватало. Иногда у родителей Дуэйна не было средств даже на оплату аренды квартиры, из-за чего однажды их в буквальном смысле выселили на улицу. Это событие так поразило 15-летнего мальчишку, что он уже тогда твердо решил, что в будущем заработает столько денег, чтобы больше никогда не оказаться в подобной ситуации.

Моему старику приходилось тяжело трудиться просто для того, чтобы платить за жилье. Как и моей маме. К счастью, в конце концов я взял себя в руки и нашел парочку приятелей, с которыми начал ходить в зал. Все мужчины, которыми я восхищался, качали мышцы, и я решил повторять за ними

Дуэйн не раз признавался, что взросление далось ему очень тяжело. В подростковом возрасте он страдал от неуверенности в себе из-за того, что внешне сильно выделялся среди сверстников. Джонсон был очень высоким и больше походил на взрослого мужчину, чем на 13-летнего подростка, носил полуафро и был покрыт прыщами из-за чрезмерной любви к пончикам и шоколаду. Кроме того, из-за частых переездов семьи он с завидной регулярностью менял школы и как новичок постоянно подвергался издевательствам со стороны одноклассников.

Однако, несмотря на неуверенность в себе, Джонсон был не из тех, кто молча терпел обиды: любые проблемы со сверстниками он предпочитал решать с помощью кулаков, что совершенно не устраивало руководство школ.

Дуэйну было 14 лет, когда его родители развелись. Он очень тяжело переживал их расставание, стал озлобленным, связался с плохой компанией и все чаще попадал в полицию за драки и кражу денег, люксовой одежды и драгоценностей у туристов.

К 17 годам меня арестовывали раз восемь или девять. Я постоянно влипал в неприятности с 13 лет — дрался и воровал по мелочи. Легко мог закончить жизнь за решеткой, но мне повезло с родителями: они любили меня и заботились обо мне. По мере взросления я понял, как важно, чтобы тебя любили дома. К сожалению, многим детям такое чувство незнакомо

От криминального будущего Джонсона спас спорт. Рослый и агрессивный старшеклассник сменил уже четвертую по счету школу в Пенсильвании и из-за постоянных нарушений дисциплины был уже на пути к поискам пятой, когда его заметил тренер по американскому футболу. Оценив внушительные габариты и спортивное телосложение Дуэйна, специалист предложил ему направить свою энергию в мирное русло — и пригласил попробоваться в команду.

Джонсон прошел отбор, а затем с головой погрузился в тренировочный процесс и соревнования, что положительно сказалось на его характере — он стал спокойнее и ответственнее. К 17 годам он уже был звездой команды и не только окончательно завязал с воровством и драками, но и получил спортивную стипендию в Университете Майами. Памятуя о былых успехах на воровском поприще, Дуэйн решил изучать криминологию и начал играть за команду по американскому футболу «Майами Харрикейнс».

Будущий актер считался одним из ключевых игроков этого клуба, тренер даже уверял, что у него есть все шансы попасть в Национальную футбольную лигу (НФЛ).

В моей голове все так и было. Я вытянул свой счастливый билет. Сейчас у меня мурашки по коже при одной только мысли об этом. Тогда я думал, что обязательно добьюсь успеха, заработаю много денег и мои родители не будут ни в чем нуждаться

Однако мечтам Дуэйна стать звездой американского футбола не суждено было сбыться. Получив диплом по криминологии и психологии и не дождавшись приглашения в НФЛ, он подписал контракт с канадской лигой «Калгари Стампидерс», но смог отыграть в ней всего один сезон. Вынудила его завершить так лихо начавшуюся спортивную карьеру серьезная травма спины.

Дойти до точки

Из-за внезапного отсутствия перспектив у Джонсона началась сильная депрессия. Ему было 23 года, с американским футболом было покончено, любимая девушка тут же бросила, а в кошельке осталось всего семь долларов. Молодой человек в отчаянии позвонил родителям и попросил забрать его домой, чтобы в окружении родных поправить ментальное здоровье.

Это был не первый депрессивный эпизод в жизни Джонсона. Впервые он столкнулся с этой болезнью еще в подростковом возрасте. Ему было всего 15, когда мать попыталась покончить с собой у него на глазах.

Очередной долгий переезд на новое место, я еду сзади. Вдруг наша машина останавливается на обочине, мама выходит с безумным взглядом и собирается перейти широкое шоссе, по которому мчатся машины. Я едва успел ее остановить. Самое безумное в этом, что она по сей день не помнит о попытке суицида. Наверное, это к лучшему

После этого происшествия парень был опустошен и подавлен. Однако в 1980-е годы никто не считал депрессию серьезным заболеванием, потому всем казалось, что Дуэйн просто ленится. Все вокруг советовали ему встать уже наконец с дивана и начать хоть что-то делать.

В юности справиться с ментальными проблемами Джонсону помог профессиональный спорт, в этот раз он не понимал, где искать силы. Позднее актер признался, что в то время достиг такой бездны отчаяния, что был близок к тому, чтобы свести счеты с жизнью или вернуться к криминальному прошлому.

Напряжение и боль реальны. Я был истощен и находился в депрессии. Я достиг точки, в которой не хотел ничего делать и никуда идти. Я постоянно плакал

Дуэйн не знал, что делать дальше, и чувствовал себя бесконечно одиноким. Справиться с депрессией ему помогло общение. Он начал делиться переживаниями и благодаря этому внезапно осознал, что вокруг него много готовых ему помочь и оказать поддержку людей. Актеру потребовалось время, чтобы принять свою уязвимость и смириться с тем, что он не всегда может решить свои проблемы в одиночку.

Нам всем приходится проходить через ужасные времена, и депрессию не стоит недооценивать. (…) Не бояться просить о помощи — это самое лучшее, что можно сделать, когда вы подавлены, чувствуете себя неуверенно или находитесь в депрессии. Просить о помощи — это не слабость, а суперсила

Перестав держать проблемы внутри себя, Джонсон почувствовал себя лучше и понял, в каком направлении двигаться дальше. После долгих раздумий, чтобы остаться на плаву, он решил пойти по стопам отца и стать профессиональным рестлером.

Новый старт

На большой арене World Wrestling Federation (WWF — крупнейшая мировая федерация рестлинга) Джонсон дебютировал в 1996 году. В 26 лет под псевдонимом Скала он стал одним из самых молодых чемпионов WWF, после этого он завоевывал этот титул еще семь раз. Также он стал двукратным чемпионом мира по рестлингу, двукратным межконтинентальным чемпионом WWF и победителем «Королевской битвы» в 2000 году.

Получив первые солидные гонорары, Дуэйн первым делом купил дом матери, обеспечил хорошей пенсией отца, а затем осуществил свою детскую мечту — обзавелся настоящими часами Rolex — и через неделю разбил их во время тренировки.

Поклонники рестлинга просто обожали Скалу за его артистичность и харизму, потому его переход в кино был лишь вопросом времени — тем более что он не был первым рестлером, решившимся на такой твист в карьере. До него подобным образом поступили такие бойцы, как Халк Хоган, Родди Пайпер, Стив Остин и Джесси Вентура. Однако из этого списка только Джонсону удалось стать голливудской звездой первого эшелона.

На первый взгляд кажется, что решение стать актером Скала ЦРУ криминалистом. Впрочем, от последней идеи он быстро отказался из-за отсутствия юридического образования.

Дуэйн прекрасно понимал, что век рестлера короток, потому в 2001 году, в возрасте 29 лет, сознательно стал реже участвовать в боях и записался на курсы актерского мастерства.

Я прошел все круги ада, прежде чем стать актером… Но интуиция никогда не подводила меня. Я пришел в Голливуд за продолжительной карьерой и не боялся рисковать, потому что у меня уже были кое-какие деньжата в банке. Меня мотивировал не столько гонорар, сколько успешный переход из рестлеров в актеры

В том же 2001-м Джонсон дебютировал в кино — и сразу в блокбастере «Мумия возвращается». За эту небольшую работу он получил скромные по голливудским меркам полмиллиона долларов. Однако продюсеры были настолько впечатлены его физической формой, что решили создать полноценный фильм, в центре сюжета которого будет его персонаж. Вышедшая в 2002 году лента «Царь скорпионов» стала кассовым хитом, а получивший за съемки 5,5 миллиона долларов Джонсон попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого гонорара за первую главную роль в кино. В Голливуде тут же заговорили о нем как о новом лице голливудского экшена и достойной замене Арнольда Шварценеггера на большом экране.

К середине 2000-х Скала стал настоящей звездой боевиков: он не боялся сниматься как в ролях спасителей человечества, так и в комедийном амплуа. В какой-то момент его появление в кадре стало считаться залогом успеха даже самого средненького фильма. За свою карьеру он принял участие более чем в 40 проектах, включая несколько частей «Форсажа», дилогию «Джуманджи», боевики «Красное уведомление», «Разлом Сан-Андреас» и комикс «Черный Адам». В каждой из этих картин он представал перед зрителями в потрясающей физической форме.

Быть Скалой

Джонсону — 51 год, но он все так же силен и мускулист, как во времена спортивной карьеры. При росте 196 сантиметров и весе 118 килограммов он способен выжимать штангу весом до 140 килограммов, приседать со штангой весом 180-200 килограммов и делать становую тягу с весом 240 килограммов. Чтобы выглядеть как Скала, ему приходится уделять много времени тренировкам и тщательно следить за питанием.

Стоит отметить, что любовь к спорту у Дуэйна заложена с детства: отец часто брал его с собой на соревнования и тренировки. Однако Джонсон-старший не был в восторге от перспективы, что сын может пойти по его стопам, потому обучать его премудростям рестлинга не спешил. В итоге в качалку будущий актер стал ходить в компании друзей и, естественно, в какой-то момент неудачно продемонстрировал им свою крутость.

В 13 лет я как-то пришел в зал, накрутил на штангу блинов на 60 килограммов, лег, снял ее — и меня придавило! Пришлось наклонять ее и сбрасывать лишние. Было ужасно стыдно

После этого случая Дуэйн тренировался исключительно под руководством отца. После завершения спортивной карьеры и ухода из рестлинга Скала поддерживает форму под чутким контролем одного из самых востребованных тренеров Голливуда — Билли Бека.

Чтобы оставаться сильным и выносливым, Дуэйн тренируется шесть раз в неделю по 1,5-2 часа, причем каждый тренинг посвящен отдельной группе мышц. Обычно он выполняет классические упражнения бодибилдинга с большими весами и базовые комплексы из четырех повторений по 12 раз с минутным отдыхом между подходами. Примерный график тренировок Джонсона выглядит так:

Понедельник, среда и пятница: работа над грудью, спиной, бицепсом и икрами. Кардионагрузка: 5 минут разминка, 12 минут повышенной интенсивности.

Вторник, четверг и суббота: работа над квадрицепсом, бицепсом бедер, плечами и трицепсом. Кардионагрузка — аналогичная.

Кадр: фильм «Красное уведомление»

Актер признается, для него работа с железом сродни психотерапии.

«Это дешевле, чем сеанс с психологом. Да и без тяжелого труда невозможно добиться результатов ни в одной сфере жизни», — считает Джонсон

Помимо силовых нагрузок, каждое утро он от 30 до 50 минут бегает на свежем воздухе или занимается на эллиптическом тренажере. Кардиотренировки помогают ему взбодриться и настроиться на новый день.

Система питания Джонсона также очень строгая. Она может немного меняться в зависимости от проекта, к которому готовится актер, но ее основной принцип неизменен. Билли Бек сформулировал его так: «В диете должен быть баланс. Представь себе знак Mercedes, где три луча символизируют протеин, углеводы и овощи».

Дуэйн ест пять-семь раз в день примерно в одно и то же время, вес всех продуктов измеряется до граммов. В его дневной рацион входят говядина, курица, яйца, очень много рыбы и морепродуктов, овсянка, брокколи, спаржа, зелень, овощи и спортивные добавки.

При этом Дуэйн уверен, что себя надо баловать, потому раз в две недели устраивает себе читмилы — дни, когда он позволяет себе есть все, что душе угодно. Особенно он любит джанк-фуд, пиццу и пончики, которые запивает парой литров пива, несколькими рюмками текилы или стаканом виски.

Мне гораздо проще оставаться в форме, чем приводить себя в форму. Жизнь коротка, так что я ем пиццу, пончики и гамбургеры. Обожаю все это! Но как поем такой еды, то встаю на следующий день в пять утра и занимаюсь. Я тренируюсь с религиозной одержимостью, потому на мне такая еда не отражается

В то же время актер не устает напоминать, что для него тренировки — неотъемлемая часть профессии, потому не надо ориентироваться на его график питания и спортивных нагрузок. В качестве иллюстрации он перечислил поклонникам все травмы, которые получил во время спортивной и кинокарьеры. Среди них значатся несколько травм колена, разрыв двух мышц и ахиллова сухожилия, серьезные травмы спины и плеча, несколько грыж.

Вечные ценности

Не всегда безоблачной была не только карьера, но и семейная жизнь Джонсона. Он никогда не был замечен в изменах и каких-либо любовных скандалах. Для него большой трагедией, усугубившей депрессию, стало расставание с девушкой, с которой он встречался во времена футбольной карьеры. Однако, поправив ментальное здоровье и материальное положение, Дуэйн познакомился с продюсером Дэни Гарсиа и в 1997 году женился на ней. Вскоре у пары родилась дочь Симона. Спустя 11 лет брака супруги объявили о расставании. Впрочем, разошлись они на редкость мирно. Настолько, что Гарсиа в качестве продюсера приняла активное участие в карьере бывшего мужа.

С Дэни мы расстались не просто мирно — это было лучшее расставание всех времен. Просто время нашей супружеской любви ушло. Но мы до сих пор близко общаемся, дружим, мы остались для Симон любящими и преданными родителями

Вскоре после развода с первой женой актер начал встречаться с певицей Лорен Хэшиан, которая родила ему еще двух девочек. В 2018 году они поженились на Гавайях. Дуэйн очень гордится своей семьей, выступает за равноправие полов и души не чает в дочерях, жене и матери, которую называет своим главным источником вдохновения.

Соцсети

Любит Джонсон и своих поклонников, а те отвечают ему взаимностью. Он, будучи суперзвездой Голливуда, никогда не позволяет себе быть с фанатами высокомерным или надменным, охотно переписывается с ними в соцсетях и всегда соглашается, если его просят сфотографироваться.

Мне пришлось, что называется, подняться с самого дна, очень тяжело трудиться, чтобы пробить себе дорогу. Найти работу в Голливуде, буквально выгрызать сначала один проект, потом другой, все время двигаться вперед. Надеюсь, моя жизнь станет примером для многих людей, как не сдаваться и не опускать руки