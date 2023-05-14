Зелинская рассказала, как Папанов боролся с алкоголизмом

Зоя Зелинская, которая стали популярна благодаря роли пани Терезы в программе «Кабачок «13 стульев», рассказала о сложном периоде жизни Анатолия Папанова, когда у него возникли проблемы с алкоголем.

© runews24.ru

Как пишет «СтарХит», актер активно пытался «завязать» с алкоголем, из-за чего решился на специальный ритуал - поклясться на крови.

По словам Зелинской, к ней подошли актеры Анатолий Папанов и Евгений Весник и скзаали: «В последний раз сейчас выпьем и будем расписываться кровью, что больше ни-ни. А ты должна это засвидетельствовать».

Выяснилось, что актеры не шутили. После того, как они выпили, прокололи иголкой пальцы и кровью расписались.