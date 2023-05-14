Живые знаменитости, которых многие считают умершими
Многие из этих людей оставили след в мировой культуре. Кто-то из них продолжает работать, а кто-то заслуженно почует на лаврах. Перед вами список живых легенд.
Клинт Иствуд
Совсем скоро старина Клинт Иствуд отпразднует 93-летие. В свои годы он продолжает активно работать и снимать фильмы: среди них «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом, «Наркокурьер» с Брэдли Купером, «Дело Ричарда Джуэла» с Полом Хаузером. Сейчас актер и режиссер трудится над своим сороковым и, по слухам, последним фильмом с рабочим названием «Присяжный №2». Не без грусти заметим, что Иствуда ждет заслуженный отдых.
Кристофер Ллойд
84-летний актер трилогии «Назад в будущее» жив, здоров и не сбавляет оборотов. Ллойда по-прежнему приглашают в успешные и популярные проекты: в марте 2022 года он появился в третьем сезоне сериала «Мандалорец», а совсем недавно сыграл главную роль в фильме «Ночь в магазине ужастиков». К слову, в личной жизни у Ллойда тоже кипят страсти: в 2016 году актер женился в пятый раз в возрасте 78 лет.
Софи Лорен
В сентябре итальянской модели, актрисе и певице исполнится 89 лет. Она одна из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда — периода с 1910 по 1960 годы. Многие не поверят, что они живут в одно время с легендой, однако факт есть факт: Лорен вполне бодра и выходит в свет. Недавно появилась в Милане на открытии очередного ресторана ее сети.
Барбра Стрейзанд
Актриса, композитор, продюсер и одна из самых успешных певиц всех времен давно не выпускает новые пластинки. Оно и понятно — в прошлом году Барбра разменяла девятый десяток. Тем не менее Стрейзанд активно участвует в общественной жизни, пишет мемуары и часто ходит на телешоу.
Лайза Минелли
Оскароносная актриса, певица, бунтарка и подруга Фредди Меркьюри Лайза Минелли гремела в свое время на весь Голливуд. В 2010-х она исчезла с медиарадаров, напоследок сыграв камео в трех проектах: «Секс в большом городе — 2», «Маппеты» и «Смэш». С тех пор новостей о ней было мало, пока в прошлом году на церемонии «Оскар» 77-летняя Лайза не выехала на сцену в инвалидной коляске, чтобы вместе с Леди Гагой объявить победителя в номинации «Лучший фильм». После нескольких переломов актриса с трудом ходит, но сохраняет жизнелюбие.