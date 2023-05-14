Людмила Поргина думает об уходе из "Ленкома"

«Инночка Чурикова была последней, которая ушла в мир иной, на облачка. Но главное — хватит мне терпеть унижения бесконечные. Я ведь из-за этого болею целый год. У меня на нервной почве какие только болезни не обострились: и нервный срыв, и гипертонический криз, и артрит», — сказала актриса.