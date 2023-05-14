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Людмила Поргина думает об уходе из "Ленкома"

Актриса Людмила Поргина в беседе с Prozvezd призналась, что думает об уходе из «Ленкома». Она заявила, что это уже не тот театр, где она играла с другими выдающимися актерами.

Людмила Поргина думает об уходе из "Ленкома"
© РИА Новости

«Инночка Чурикова была последней, которая ушла в мир иной, на облачка. Но главное — хватит мне терпеть унижения бесконечные. Я ведь из-за этого болею целый год. У меня на нервной почве какие только болезни не обострились: и нервный срыв, и гипертонический криз, и артрит», — сказала актриса.

Поргина призналась, что сразу же позвонила в театр, когда узнала о том, как оказалась в больнице с сотрясением мозга.

«Через день у меня заканчивается больничный, пойду опять со свечкой по темной сцене ходить. А после, видимо, буду уходить», — призналась актриса.

12 мая Людмила Поргина рассказала, что получила сотрясение мозга после падения на даче. По словам актрисы, она лежала без сознания около трех часов. После этого пришел ее помощник по хозяйству и вызвал скорую помощь.

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