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«Ты должен быть готов на все»: Гоша Куценко откровенно рассказал, как снимается в секс-сценах и чего требует от своих партнерш

Мы всегда говорили, что Гоша Куценко — выдающийся талант. Такому таланту тесно в рамках условностей. А уж про рамки новой этики и говорить не приходится. Координаторы интимных сцен на съемочной площадке? Нет, не слышали. Нам бы с накладками на причинные места разобраться. В свежем выпуске YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» актер признался, что предпочитает сниматься голым — и требует того же от своих экранных партнерш. Дескать, секс нельзя играть вполсилы, прикрывшись фиговым листом.

Гоша Куценко откровенно рассказал, как снимается в секс-сценах
© Super.ru

Но и это еще не все. Даже в том, что касается поцелуев, Гоша придерживается радикальных взглядов. Никакой имитации — только хардкор.

Честно говоря, давно мы не видели таких искренних, эмоциональных интервью. Гоше, конечно, браво, но и Ляйсан молодец. Теперь прямо не терпится посмотреть выпуск с Юлией Высоцкой — если, конечно, получится зазвать ее на проект.

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