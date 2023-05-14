Гоша Куценко откровенно рассказал, как снимается в секс-сценах

Мы всегда говорили, что Гоша Куценко — выдающийся талант. Такому таланту тесно в рамках условностей. А уж про рамки новой этики и говорить не приходится. Координаторы интимных сцен на съемочной площадке? Нет, не слышали. Нам бы с накладками на причинные места разобраться. В свежем выпуске YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» актер признался, что предпочитает сниматься голым — и требует того же от своих экранных партнерш. Дескать, секс нельзя играть вполсилы, прикрывшись фиговым листом.