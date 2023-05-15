Дэни Яровский рассказал о своем герое в сериале «Дурная кровь»

Дэни Яровский – актер театра и кино. Снимался в сериалах «Дурная кровь», «Улица», «Чики», «Лестница в небеса» и других.

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В интервью «ФедералПресс» он рассказал о своей роли в новом мистическом сериале, о дружбе с актерами и о том, как пришел в профессию.

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На ТВ-3 вышел новый сериал «Дурная кровь». Кого вы играете и понравилась ли вам ваша роль?

— Да, мне, безусловно, понравилась моя роль, потому что я почти всех персонажей создаю под себя. Практически все мои роли и амплуа сильно отталкиваются от моего фундаментального образа. Того, каким я себя чувствую, позиционирую и каким себя считаю. И с Пашей Елисеевым (герой Дэни Яровского в сериале. – Прим. ред.) у нас действительно очень много схожих черт характера. Наверное, он более инфантильный человек.

Будучи 24-летним, я играю 19-летнего парня-первокурсника. Во всем остальном – в находчивости, в идейности, даже в плане статуса в компании мы действительно очень схожи. Наш юмор, мне кажется, это самое идеальное попадание. Когда я стал знакомиться с персонажем и искать его в себе, это было самое главное качество, которое я нашел. «О, это мой чувак», – подумал я.

Вы с кем-то дружите из актеров сериала?

— На самом деле состав этого сериала – это тема, которую можно обсуждать бесконечно. Поскольку далеко не во всех проектах формируется такой своего рода костяк, который создает всю атмосферу. Я познакомился с хорошим парнем Володей Колосовым, который играет Стаса Фокина. С Лианой Гриба, с Вячеславом Пискуновым (мой брат по линии сериала). Все ребята замечательные, крутые и интересные. Я очень боюсь банальных фраз. Но искренне это так. Это действительно люди, с которыми бы я делил площадку, не переставая. Они большие профессионалы, раскрепощенные, юморные. Да, мы общаемся. Не могу сказать, что мы лучшие друзья сейчас. Тем не менее поддерживаем связь. У каждого из нас своя жизнь: работа, проекты. Стараемся находить время, видеться, созваниваться. Я рад, что этот проект подарил мне таких людей.

Дэни, расскажите, какая ваша роль больше всего вам запомнилась и почему?

— Когда мне было 12 лет, меня утвердили на главную роль пьесы «Оскар и Розовая Дама» Эрика-Эмманюэля Шмитта. Это тяжелая история о серьезном онкологическом заболевании Оскара. Пьеса очень душещипательная, глубокая. В кино одна из самых, на мой взгляд, удачных ролей – это сериал «Улица» на ТНТ. Рома Васильев (роль Дэни Яровского. – Прим. ред.), кажется, мне удался лучше всего. Потому что я люблю, когда проект интересен моей душе. То есть, если бы я сам читал историю как книгу, мне было бы любопытно, как будут развиваться события, связанные с Ромой Васильевым. Когда мне продюсеры высылали на почту следующие серии, я читал взахлеб.

Есть ли новые проекты, в которых вы начали уже сниматься?

— Скажу так, съемки у меня начались еще в трех проектах, которые на данный момент заморожены. Ввиду обстоятельств в мире, еще начиная с 2020 года, с пандемии, до сих пор проекты не завершены. Такое явление абсолютно нормально. Также я сейчас активно развиваю себя как блогера, снимаю видео для разных платформ. Являюсь резидентом продюсерского центра Insight People, ищу в себе новые грани. Мне это безумно интересно, поэтому обязательно подписывайтесь на меня в соцсетях.

Почему вы выбрали профессию актера?

— Мне очень тяжело говорить о том, что я выбрал эту профессию. Это она меня выбрала. Никого из моих родителей никогда и ничего не связывало с медиаструктурой, с шоу-бизнесом. Они обычные риелторы. Я из обычной среднестатистической семьи. Я не какой-то мажор, как сейчас у нас это принято говорить. Если честно, у меня мама пошла сдавать экзамен в автошколу и познакомилась с девушкой, которая была из детского модельного агентства. Меня пригласили в театр посмотреть спектакль и не планировали отдавать в театральную студию. Но после просмотра представления я случайно встретился с режиссером. Нас пригласили за кулисы поздравить дочь маминой подруги. И таким образом в моей жизни появился театр. Потом – радио, кино, телепередачи, зарубежные проекты, мода и дефиле.

Дэни, какого актера вы считаете своим кумиром? С кем хотели бы вместе сыграть в кино?