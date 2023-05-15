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Регина Тодоренко проходит курс медработника для новой роли

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге призналась, что сыграет роль медицинского работника в новом проекте. О каком именно проекте, идет речь, звезда не уточнила.

Регина Тодоренко проходит курс медработника для новой роли
© Газета.Ru

"[Нужно] пройти короткий курс медработника - это подготовка к роли. Съемки через неделю, а я должна уметь делать уколы, ставить капельницы, делать массаж сердца и искусственное дыхание", - поделилась Тодоренко в личном блоге.

Телеведущая призналась, что не всегда успевает вовремя сделать все свои дела по работе. По словам Тодоренко, за годы в творческой профессии ей так и не удалось "рационально распределять время".

Она пошутила, что из-за сильной загруженности не высыпается и даже иногда не успевает "сходить в туалет".

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