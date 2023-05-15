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Актер Виктор Бычков разочаровался в Вилле Хаапасало

Актер Виктор Бычков рассказал, что вот уже 17 лет не общается со своим другом Вилле Хаапасало. После выхода фильма «Особенности национальной охоты» актеры проснулись знаменитыми. Егерь Кузьмич в исполнении Бычкова и добродушный финн Вилле Хаапасало полюбились отечественному зрителю. За пределами съемочной площадки артисты дружили. Но так думал Виктор Николаевич.

Актер Виктор Бычков разочаровался в Вилле Хаапасало
© Вечерняя Москва

— Я его «придумал». Такого Вилле, которого хотел бы иметь в друзьях, не существует. Реальный человек Вилле Хаапасало думает и живет по-другому. Он читал в детстве другие сказки. Нам никогда не понять друг друга, мы разошлись, как в море корабли, каждый пошел своим курсом. Не общаемся более 17 лет, — рассказал актер.

По словам актера, дружба — это все пополам, но возраст дает о себе знать: круг друзей Бычкова редеет. Своим самым верным другом он считает свою супругу Полину, а также крестного отца своего сына Дениса, поделился он в интервью с журналом «ТН Звезды».

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