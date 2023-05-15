Актер Виктор Бычков разочаровался в Вилле Хаапасало

— Я его «придумал». Такого Вилле, которого хотел бы иметь в друзьях, не существует. Реальный человек Вилле Хаапасало думает и живет по-другому. Он читал в детстве другие сказки. Нам никогда не понять друг друга, мы разошлись, как в море корабли, каждый пошел своим курсом. Не общаемся более 17 лет, — рассказал актер.