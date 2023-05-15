Данила Козловский взял творческий перерыв до конца года. Он объявил об этом в личном телеграм-канале. По словам 38-летнего артиста, все его майские спектакли в Малом драматическом театре отменили, да и не только его — театр пока стоит закрытый. Раньше актёр регулярно выступал на сцене МДТ, а сейчас решил передохнуть и взять отпуск «по личным обстоятельствам».

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Артист не уточнил, связано ли это решение со скандалами, окружающими его в последнее время. С апреля ему приходится несладко: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского и его публично выражаемое мнение.

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По мнению политика, ранее актёр очень явно не одобрял спецоперацию, а потом ещё и призывал к антиправительственным митингам, сидя в Штатах, куда, по информации Бородина, артист умотал сразу после начала спецоперации. После этого переполошились депутаты Госдумы, которые потребовали у министра культуры отменить все выступления Козловского.

Сперва Данила Козловский молчал, а потом по пунктам ответил, что на самом деле никуда он не уезжал, а постоянно находится в России, потому что ему, как и другим людям, приходится работать и он регулярно выходит на сцену МДТ. В США он, правда, летает, просто потому что у него там живёт маленькая дочь, а актер её любит и старается быть хорошим отцом. А доходы, к слову, у него есть только российские, как и гражданство.

Призывы к антиправительственным митингам Бородин вырвал из контекста, уверен актёр. Потому что тот ссылался на конкретное интервью, вот только там сам Козловский ничего подозрительного не говорил, зато в видеофрагменте со съёмок его сериала «Карамора» (про революцию) был момент, где он объяснял актёрам массовки, как нужно себя вести во время пикета, и пытался объяснить им творческую задачу.

В итоге Козловский решил, что в этой ситуации он выступает скорее жертвой, поэтому стоит подать на Бородина в суд. Однако после этого он уехал в Турцию. Впрочем, его агент утверждал, что актёр всё ещё в России.