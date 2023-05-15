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"Не виноватая я!": самые яркие роли Светланы Светличной

Советская и российская актриса Светлана Светличная не так много снималась, как хотелось бы, но быть настоящей звездой экрана ей это никогда не мешало. Зрители ее узнавали мгновенно.

"Не виноватая я!": самые яркие роли Светланы Светличной
© globallookpress.com

"Рамблер" рассказывает, как Светлана Светличная стала знаменитой и что с ней происходит сейчас.

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Светлана Светличная родилась в Армении, в семье военного, позже они переехали на Украину, оттуда в Прибалтику. Любовь к сцене и театру ей привила мама, она же подсказала поступать на актерское отделение. Юная Светлана поступила с первого раза, и там же познакомилась со своим будущим мужем - Владимиром Ивашовым. Он прославился еще студентом благодаря роли Алеши Скворцова в "Балладе о солдате". Кстати, из-за этого его оставили на второй год, так он попал на один курс со Светланой Светличной.

Они влюбились друг в друга, когда играли в одном студенческом спектакле. Отношения не были безоблачными, Светлана увлекалась другими, а Владимир ей прощал. В браке у них родилось двое сыновей Алексей и Олег.

Первой работой в кино стала роль в фильме "Колыбельная", затем были и второтепенные, и главные роли, например, в фильме "Стряпуха". Но всесоюзную славу актрисе принесла роль в фильме "Бриллиантовая рука". Фраза "Не виноватая я, он сам пришел" давно стала народной, а Светличная проснулась знаменитой.

Следующей яркой, хотя и не главной ролью, стала Габи в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны". Изначально этого персонажа не было в книге, по которой снимала режиссер Татьяна Лиознова. Можно сказать, что роль Габи создавалась прямо в кадре без заранее и подробно написанного сценария.

Еще одна заметная работа - "Место встречи изменить нельзя", где Светличная сыграла роль Нади, сестры Ларисы Груздевой.

Тяжелым испытанием для актрисы стали 1990-е годы, когда ей пришлось заняться торговлей, а мужу - Владимиру Ивашову - пойти на стройку. От тяжелой работы у него открылось кровотечение, спасти его не смогли. В 1995 году его не стало. Светлана Светличная надолго осталась одна. К актерской профессии получилось вернуться в 2004 году.

Сейчас актриса не снимается. Но пару лет назад она ухитрилась угодить в скандал. Она таинственно исчезла, а к ее поискам подключились и волонтеры, и сотрудники полиции. В итоге оказалось, что все это время она жила в отеле, куда ее поселили редакторы телевизионного шоу.

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