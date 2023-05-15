"Не виноватая я!": самые яркие роли Светланы Светличной

Советская и российская актриса Светлана Светличная не так много снималась, как хотелось бы, но быть настоящей звездой экрана ей это никогда не мешало. Зрители ее узнавали мгновенно.

"Рамблер" рассказывает, как Светлана Светличная стала знаменитой и что с ней происходит сейчас.

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Светлана Светличная родилась в Армении, в семье военного, позже они переехали на Украину, оттуда в Прибалтику. Любовь к сцене и театру ей привила мама, она же подсказала поступать на актерское отделение. Юная Светлана поступила с первого раза, и там же познакомилась со своим будущим мужем - Владимиром Ивашовым. Он прославился еще студентом благодаря роли Алеши Скворцова в "Балладе о солдате". Кстати, из-за этого его оставили на второй год, так он попал на один курс со Светланой Светличной.

Они влюбились друг в друга, когда играли в одном студенческом спектакле. Отношения не были безоблачными, Светлана увлекалась другими, а Владимир ей прощал. В браке у них родилось двое сыновей Алексей и Олег.

Первой работой в кино стала роль в фильме "Колыбельная", затем были и второтепенные, и главные роли, например, в фильме "Стряпуха". Но всесоюзную славу актрисе принесла роль в фильме "Бриллиантовая рука". Фраза "Не виноватая я, он сам пришел" давно стала народной, а Светличная проснулась знаменитой.

Следующей яркой, хотя и не главной ролью, стала Габи в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны". Изначально этого персонажа не было в книге, по которой снимала режиссер Татьяна Лиознова. Можно сказать, что роль Габи создавалась прямо в кадре без заранее и подробно написанного сценария.

Еще одна заметная работа - "Место встречи изменить нельзя", где Светличная сыграла роль Нади, сестры Ларисы Груздевой.

Тяжелым испытанием для актрисы стали 1990-е годы, когда ей пришлось заняться торговлей, а мужу - Владимиру Ивашову - пойти на стройку. От тяжелой работы у него открылось кровотечение, спасти его не смогли. В 1995 году его не стало. Светлана Светличная надолго осталась одна. К актерской профессии получилось вернуться в 2004 году.