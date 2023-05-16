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Умерла советская актриса Регина Разума

В Риге на 72-м году жизни скончалась советская актриса Регина Разума. Режиссеры называли ее "прибалтийской феей" и "прекрасной дамой советского кино". Такой она и была. В фильмографии актрисы более 50 фильмов, в каждом из них она была неотразима.

Умерла советская актриса Регина Разума
© Российская Газета

О смерти актрисы в соцсетях сообщила пресс-служба Нового Рижского театра, где Регина Разума служила с 1992 года. Причина ухода актрисы из жизни не названа.

В Латвии ее знали в первую очередь как театральную актрису, однако настоящую всесоюзную славу ей принесло кино. Первую небольшую роль она получила в картине "Танец мотылька", который вышел на экраны в 1972 году. А уже в 1975-м актрису стали узнавать на улицах, ведь она сыграла возлюбленную главного героя в фильме "Стрелы Робин Гуда". В кинотеатрах картину посмотрели более 28 миллионов зрителей.

Затем были роли в фильмах "Такая она, игра", "Акванавты", "Ждите "Джона Графтона", "Незаконченный ужин".

Участвовала Регина Разума и в телепроектах. Многие помнят ее по роли феи Доброе Сердце в двухсерийном фильме "Сказки старого волшебника".

После распада СССР Регина Разума снялась в нескольких латвийских фильмах, но продолжала сотрудничество и с российскими студиями. Например, у нее была небольшая роль в сериале "Каменская".

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