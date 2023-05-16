Пирсу Броснану — 70лет

Во вторник, 16 мая, исполняется 70 лет ирландскому актёру, продюсеру и художнику Пирсу Броснану. В его послужном списке — более 70 картин, в том числе четыре фильма о приключениях Джеймса Бонда. Иногда Пирс Броснан выступает в качестве продюсера, а в перерыве между съёмками пишет картины.

© Кадр из фильма «И целого мира мало»

Пирс Броснан родился 16 мая 1953 года в ирландском портовом городе Дроэда в семье плотника. Когда будущий актёр был младенцем, его отец ушёл из семьи.

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Позднее Пирс Броснан с матерью переехали в город Наван. Именно это место артист считает своей родиной и по сей день ездит туда каждый год.

В возрасте 11 лет Броснан переехал в столицу Великобритании, а спустя десятилетие поступил в Лондонский центр драматического искусства, чтобы учиться актёрскому мастерству.

По словам Броснана, в детстве он не мечтал стать актёром — такое желание возникло у него в юношестве.

В начале актёрской карьеры Броснан играл на сцене британских театров и участвовал в телепроектах, пока однажды ему не предложили роль в мини-сериале «Семья Мэнион в поисках счастья», который транслировался по американскому телевидению.

После успеха «Семьи Мэнион» Броснан переезжает в США. Тут же актёру подворачивается проект, закрепивший его предыдущие достижения: сериал «Ремингтон Стил».

В последующие годы он сыграет в «Четвёртом протоколе», «Газонокосильщике», «Миссис Даутфайр», «Вокруг света за 80 дней» и других известных лентах.

В 1995 году на экраны выходит «Золотой глаз» — первый фильм бондианы, в котором Броснан исполнил главную роль. По сюжету Бонд отправляется в Россию.

Примечательно, что сыграть Джеймса Бонда ему предлагали ещё за десять лет до этого — в «Искрах из глаз». Однако тогда на роль суперагента утвердили Тимоти Далтона.

Всего Броснан снялся в четырёх фильмах о Бонде. Броснан стал одним из самых запоминающихся Бондов в истории франшизы. Участие в бондиане принесло ему более $40 млн.

В 2003 году актёр стал почётным офицером ордена Британской империи.

Пирс Броснан снялся более чем в 70 картинах и спродюсировал порядка десяти проектов. За вклад в развитие индустрии актёр получил звезду на голливудской «Аллее славы».