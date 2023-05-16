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Марк Эйдельштейн сыграет математика Григория Перельмана

Осенью 2023 года в России выйдет в прокат фильм «Витринный экземпляр» про знаменитого российского математика Григория Перельмана, которого сыграл Марк Эйдельштейн.

Марк Эйдельштейн сыграет математика Григория Перельмана
© Газета.Ru

Биографическая драма расскажет о юности и других периодах жизни Перельмана, которому удалось решить одну из сложнейших математических задач — ученый сумел доказать гипотезу Пуанкаре. Долгое время математикам по всему миру не удавалось найти решение этой задачи, гипотеза Пуанкаре была одной из семи так называемых задач тысячелетия. При этом она до сих пор является единственной из решенных.

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