Марк Эйдельштейн сыграет математика Григория Перельмана

Биографическая драма расскажет о юности и других периодах жизни Перельмана, которому удалось решить одну из сложнейших математических задач — ученый сумел доказать гипотезу Пуанкаре. Долгое время математикам по всему миру не удавалось найти решение этой задачи, гипотеза Пуанкаре была одной из семи так называемых задач тысячелетия. При этом она до сих пор является единственной из решенных.