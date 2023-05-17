Звезда “Папиных дочек” передвигается на костылях

Травма ноги привела к тому, что российский актер Александр Олешко временно передвигается на костылях. Звезда популярного сериала “Папиных дочек” (16+) вызвала удивление, появившись на премьере нового фильма режиссера Шахназарова с поддержкой костылей.

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Актер и телеведущий Александр Олешко, сыгравший одну из ведущих ролей в фильме “Хитровка. Знак четырех” (12+) под режиссурой Карена Шахназарова, появился на премьере в необычном облике.

Используя костыли для передвижения, он объяснил, что это связано с травмой ноги, полученной во время спектакля “Павел Первый”. Тем не менее, Олешко уверяет, что постепенно оправляется и скоро сможет обойтись без поддержки костылей.

Вместе с тем актер поделился своими впечатлениями о работе над фильмом, в котором ему досталась главная роль. Олешко отметил, что долгое время готовился к этой роли.

“Карен Георгиевич сказал: “Не нужно играть памятник, играй как живого человека”. Наша история вымышленная, но я опирался на реальную биографию”, – рассказал Олешко.

В фильме роль товарища главного героя исполнил актер Константин Крюков. Александр также поделился своими впечатлениями от совместной работы с Крюковым.

“Мы с Константином Крюковым разговаривали, и однажды он предложил мне посетить музейную квартиру Немировича-Данченко. Но я не просто пришел туда. Я начал открывать дверь ключом, будто я сам Немирович. И вот таким образом он ожил на экране”, – добавил Олешко.