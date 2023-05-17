Ахмедова отказывается играть русскую проститутку в США

«Параллельно с РФ снимаюсь в Соединенных Штатах. У меня там пока нет возможности выбирать проекты, однако если мне присылают сценарий, где мне предстоит сыграть русскую проститутку, то я отказываюсь. Не против играть женщину легкого поведения, но если в этом есть объем, энергия, возможность проявиться. Хотя такое редко бывает», — прокомментировала 41-летняя артистка.