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Актриса Сабина Ахмедова призналась, что отказывается играть русскую проститутку в США

Звезда популярного телевизионного сериала «Содержанки» в данный момент работает не только в отечественных, но и в американских проектах. Сабина Ахмедова недавно приняла участие в детективном сериале «ФБР: За границей». Как обратила внимание сама актриса, ей довольно часто предлагают исполнить роль стереотипного персонажа.

Ахмедова отказывается играть русскую проститутку в США
© FBM.ru

«Параллельно с РФ снимаюсь в Соединенных Штатах. У меня там пока нет возможности выбирать проекты, однако если мне присылают сценарий, где мне предстоит сыграть русскую проститутку, то я отказываюсь. Не против играть женщину легкого поведения, но если в этом есть объем, энергия, возможность проявиться. Хотя такое редко бывает», — прокомментировала 41-летняя артистка.

Также Ахмедова указала на то, что она активно работает над собой и выбирает только самые качественные и интересные проекты

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